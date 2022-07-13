«Фигачат бедные парни»: жена полицейского вступилась за стражей порядка в Петрозаводске

Критика жителей Петрозаводска в адрес полицейских вызвала возмущение у жены одного из стражей порядка.

Она высказала свое мнение о замечаниях, опубликованных в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Почему вы всегда постите плохие слова о полиции? Мой муж полицейский, вы хоть раз задумывались как они работают? У них даже обеда иногда нет, тупо времени не хватает от количества вызовов!! И фигачат бедные парни по 15 часов смену!!! Огромные недоборы, людей не хватает, никто в полицию работать идти не хочет, в смену на двоих ребят по три района кидают, и они в двоем обслуживают!! А наш народ в городе только ноет, полиция то, се, о себе только и думаете!», - написала подписчица.

В ответ на это паблик разместил пост, в котором объясняются возможные причины негативных отзывов о полиции. По мнению автора, стражи порядка не реагируют на жалобы, связанные с поведением маргинальных личностей.

«Шумит, орёт он, нарушает порядок, не один раз вызывали, чтоб хоть что-то предприняли. Выводы тут самим собой идут», - поясняет автор поста.

Как сообщалось ранее, в марте замглавы МВД Карелии Максим Корепов на заседании парламента рассказал о кадровых проблемах ведомства.

По его словам, в ППС сейчас вакантно 24% должностей, не хватает 94 сотрудника.

«Сотрудники ППС в большинстве своем состоят на должностях младшего начсостава, что подразумевает невысокую заработную плату, и это является одним из факторов, препятствующим ее комплектованию. В настоящее время зарплата стажера на должности полицейского ППС составляет порядка 22 тыс. рублей», — объяснил Корепов.