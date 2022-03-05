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Фигурантов дела о взятках в Госкомимуществе Карелии петрозаводский суд освободил из-под ареста

Новости. Общество
12:29, 09 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего» / коллаж (Сергей Максимов и Степан Морозов)

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Содержание под стражей экс-заместителю главы Госкомимущества республики Сергею Максимову и предпринимателю Степану Морозову, обвиняемых во взятках, суд Петрозаводска заменил на запрет определенных действий.

Так, 5 марта судья петрозаводского городского суда Степан Сергеев приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела бывшего заместителя главы Госкомимущества Карелии Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, обвиняемых соответственно в получении взяток и даче взятки.

Напомним, что 27 января Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил обвинительный приговор, вынесенный в сентябре 2020 года Максимову и Морозову судьей петрозаводского суда Дмитрием Хромых. В результате уголовное дело направили на новое рассмотрение другому судье. Им был назначен Степан Сергеев.

Первое заседание повторного суда 5 марта началось с рассмотрения вопроса о дальнейшей мере пресечения Максимову и Морозову, срок ареста которых заканчивался. Оба защитника Максимова: Анатолий Шведченко из Москвы и Анатолий Хоменя из Петрозаводска, а также адвокат Морозова Михаил Шогин просили для своих подзащитных подписку о невыезде. Гособвинитель из республиканской прокуратуры, напротив, ходатайствовал о продлении обоим обвиняемым срока содержания под стражей. Однако судья выбрал иное решение, назначив Максимову и Морозову норму ЗОД (запрет определенных действий). Им, в частности, запрещено общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом, другими средствами связи и необходимо соблюдать ряд других ограничений. Это постановление судьи Степана Сергеева о назначении Максимову и Морозову запрета определенных действий, не вступило в законную силу и, возможно, будет обжаловано прокуратурой в Верховный суд Карелии.

Следующее заседание суда по этому уголовному делу назначено на 12 апреля.

Напомним, в сентябре 2020 года судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Суд обязал бывшего чиновника выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года.

Тогда же судья Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Изначально предпринимателя обвиняли в двух эпизодах дачи взяток. По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы в августе 2020 года. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Второй приговор, вынесенный осенью 2020 года, учитывает уже отбытое бизнесменом наказание по первому эпизоду.

Затем сообщалось, что суд изменил приговор фигурантам из-за истечения срока давности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). В итоге Сергею Максимову назначенный ранее срок лишения свободы был снижен до 11 лет 10 месяцев, а сумма штрафа была уменьшена до 17,5 млн рублей. Кроме того, был снижен до 5 млн рублей размер штрафа, назначенного в качестве наказания Степану Морозову.

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