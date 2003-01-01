Фигуристка из Карелии первой в истории стала Мастером спорта России

Спортсменка Арина Мариничева выполнила норматив Мастера спорта России и одержала победу на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Мордовские узоры» 4–5 декабря в Саранске.

В первый день соревнований Арина чисто откатала короткую программу, набрав необходимое количество баллов для выполнения норматива Мастера спорта и заняв промежуточное первое место, сообщает Центр спортивной подготовки.

Во второй день, в произвольной программе, фигуристка подтвердила свой высокий уровень, сохранила лидерство и завершила турнир на первой строчке итогового протокола.

Арина Мариничева стала первой в истории Карелии Мастером спорта России в женском одиночном катании. Этот успех является знаковым событием для развития фигурного катания в республике.

