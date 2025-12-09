Фигуристка из Карелии за неделю выиграла два «золота» и стала мастером спорта

Фигуристка из Карелии Арина Мариничева в течение одной недели одержала две победы на всероссийских соревнованиях и выполнила норматив мастера спорта России.
После победы в Саранске она завоевала первое место на турнире «Жигули» в Тольятти (7–9 декабря), подтвердив высочайшую форму, сообщает Центр спортивной подготовки.
После короткой программы Арина вышла в лидеры. Чистый прокат произвольной программы позволил ей надёжно сохранить первое место и завоевать второе «золото» за неделю.
В три года Арина сама изъявила желание заниматься фигурным катанием, но из-за сложностей с логистикой в Петрозаводске её не смогли сразу принять в секцию. Почти два года она успешно занималась художественной гимнастикой, продолжая мечтать о льде. Когда в столице Карелии открылся большой каток, перешла в фигурное катание и стала быстро прогрессировать. Для продолжения карьеры семья переехала в Москву, где спортсменка тренируется сейчас.
Ранее на соревнованиях «Мордовские узоры» в Саранске Арина Мариничева также заняла первое место и впервые в истории Карелии выполнила норматив мастера спорта России в женском одиночном катании. Таким образом, за короткий срок спортсменка дважды подтвердила высший уровень мастерства.