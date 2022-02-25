890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Сбер рассказал об аспектах работы после введения санкций
25.02.2022 11:59
Карты ВТБ продолжают работать в банкоматах по всей России 11
25.02.2022 00:36
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники 9
25.02.2022 09:26

Фигуристка Камила Валиева получит Орден Дружбы

Новости. Общество
00:10, 26 Февраля 2022
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Новости партнеров

К государственным наградам представлены все российские призеры Олимпиады в Пекине.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении членов национальной сборной страны, которые заняли призовые места на Олимпиаде в Пекине. Как пишут РИА Новости, трехкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов удостоен Ордена Александра Невского, а олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева – Ордена Дружбы.

Орденом Дружбы награждены также олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристы Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Марк Кондратюк и Виктория Синицина, олимпийские чемпионы в мужской и женской лыжных эстафетах Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и олимпийская чемпионка в женском фигурном катании Анна Щербакова.

Как отмечается в президентском указе, этих орденов российские олимпийцы удостоены за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх-2022. К государственным наградам представлены все российские призеры Олимпиады в Пекине.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

25.02.2022 10:15
Обществоведение
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 1
Новую энергомагистраль, которая проходит по территории Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, возвели в сжатые сроки.
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 11
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 5
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»