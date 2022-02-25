Фигуристка Камила Валиева получит Орден Дружбы

К государственным наградам представлены все российские призеры Олимпиады в Пекине.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении членов национальной сборной страны, которые заняли призовые места на Олимпиаде в Пекине. Как пишут РИА Новости, трехкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов удостоен Ордена Александра Невского, а олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева – Ордена Дружбы.

Орденом Дружбы награждены также олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристы Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Марк Кондратюк и Виктория Синицина, олимпийские чемпионы в мужской и женской лыжных эстафетах Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и олимпийская чемпионка в женском фигурном катании Анна Щербакова.

Как отмечается в президентском указе, этих орденов российские олимпийцы удостоены за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх-2022. К государственным наградам представлены все российские призеры Олимпиады в Пекине.