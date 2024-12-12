«Фигурное катание» столкнувшихся легковушек попало на видео: появились подробности ДТП на Перевалке

Момент дорожной аварии запечатлела камера уличного видеонаблюдения.

Момент вечерней аварии на Перевалке попал на запись камеры уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Видео опубликовали в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Авария на Мичуринской», — уточнили в сети.

ДТП произошло в субботу, 14 декабря, в 18.53 на перекрёстке улиц Ватутина и Мичуринской.

Один из легковых авто ехал по главной дороге, другой — по второстепенной. На ул. Мичуринская установлен знак «Уступи дорогу», уточнили пользователи сети в комментариях к посту. Однако автомобиль, двигавшийся по второстепенной дороге не пропустил машину, выехавшую на перекресток с главной.

В результате автомобили столкнулись. После столкновения они синхронно развернулись вокруг своей оси и остановились.

Подписчики паблика назвали «фигурным катанием» маневры легковушек после столкновения, отметив, что автомобили «хорошо вальсируют».

«На знаки надо смотреть!» — прокомментировал дорожный инцидент один из горожан.

Ранее сообщалось о ДТП рядом с пешеходным переходом на Перевалке. Подписчики указали, что авария произошла на улице Пархоменко. Однако судя по расположению автомобилей на фото в первой публикации и расположению их на видео, это одно и тоже Д. П. Почему в источниках разнится информация с названиями улиц, пока не ясно.