Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составит почти 10 тысяч рублей

С 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет установлен в размере 9584 рубля 69 копеек.
Об этом «РИА Новости» рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия»).
Страховая пенсия — это ежемесячная государственная выплата, предназначенная для компенсации утраченного дохода человека в связи с достижением пенсионного возраста, потерей трудоспособности (инвалидностью) или потерей кормильца (прим. автора).
Это повышение связано с общей индексацией страховых пенсий на 7,6%, которая также вступит в силу с начала следующего года. Важно, что индексация в этот раз распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров.
Таким образом, увеличение коснётся базовой части пенсии всех категорий граждан, включая работающих пенсионеров.
Алексей Говырин также сообщил «Life.ru», что для удобства граждан январские выплаты будут перечислены досрочно, до новогодних праздников — с 26 по 28 декабря. При этом выплаты сразу придут в увеличенном размере, так как учтут запланированную на 1 января индексацию на 7,6%. В результате стоимость одного пенсионного балла будет установлена на уровне 156,76 рубля. Повышение социальных и государственных пенсий для других категорий получателей традиционно произойдёт весной.
