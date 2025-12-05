Ранее мы сообщали , что страховые пенсии в России повысят в 2026 году.

Алексей Говырин также сообщил «Life.ru», что для удобства граждан январские выплаты будут перечислены досрочно, до новогодних праздников — с 26 по 28 декабря. При этом выплаты сразу придут в увеличенном размере, так как учтут запланированную на 1 января индексацию на 7,6%. В результате стоимость одного пенсионного балла будет установлена на уровне 156,76 рубля. Повышение социальных и государственных пенсий для других категорий получателей традиционно произойдёт весной.

Это повышение связано с общей индексацией страховых пенсий на 7,6%, которая также вступит в силу с начала следующего года. Важно, что индексация в этот раз распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров.

Страховая пенсия — это ежемесячная государственная выплата, предназначенная для компенсации утраченного дохода человека в связи с достижением пенсионного возраста, потерей трудоспособности (инвалидностью) или потерей кормильца (прим. автора).

С 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет установлен в размере 9584 рубля 69 копеек.

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составит почти 10 тысяч рублей

В Южной Африке нашли останки древних людей, которые 200 тысяч лет жили в изоляции от человечества

В Карелии за неделю подорожали огурцы и яблоки, но снова подешевел бензин

Карелия попала в список регионов, которым выделено 3 млрд рублей на затраты по борьбе с лесными пожарами

В «Петербургтеплоэнерго» ответили на важные вопросы о начислении платы и квитанциях

Верховный суд Карелии встал на сторону жителей Ринды, которые борются против размещения в поселке турбаз

В Карелии молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы за кражу кофе

В Петрозаводске подведены итоги рейда ГИБДД: за 3 дня «попались» более 50 человек

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составит почти 10 тысяч рублей

Хозяева сбежавшей после пожара в Петрозаводске собаки объяснили, почему не взяли ее к себе

Мокрый снег, а потом потепление: карельские синоптики дали прогноз на выходные и начало недели

Начисления за тепло, квитанции и приборы учета: в «Петербургтеплоэнерго» ответили на актуальные вопросы

«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.