«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
Начисления за тепло, квитанции и приборы учета: в «Петербургтеплоэнерго» ответили на актуальные вопросы
05 декабря, 10:30 Статьи
Минтруд России предложил запретить 67 видов работ для несовершеннолетних

00:08

Самые читаемые новости за 5 декабря

22:20

Лариса Долина вернет все деньги Полине Лурье после скандала с мошенничеством

22:10

В России распространяется гонконгский грипп A(H3N2)

22:00

Новые светильники установили на улице Антонова в Петрозаводске

21:30

Мокрый снег, а потом потепление: карельские синоптики дали прогноз на выходные и начало недели

20:25

50-летний ефрейтор из Прионежья погиб на СВО

20:01

Молодой водитель иномарки насквозь пробил забор в Петрозаводске

19:34

Хозяева сбежавшей после пожара в Петрозаводске собаки объяснили, почему не взяли ее к себе

18:58

В Нацбанке рассказали, сколько банковских карт находится у жителей Карелии

18:35

Россияне назвали самые значимые для себя книги

18:11

Стало известно, сколько получит Карелия на компенсацию затрат по тушению пожаров

17:42

Карельский юрист рассказал о возможных последствиях скандальной истории с Ларисой Долиной

17:20

Снег с дождём накроет Карелию 6 декабря

17:03

В Петербурге прошел завершающий этап Сбер Бизнес-Феста

16:55

Гостиница, музей и закусочные: утвержден проект благоустройства бывшей тюрьмы «Кресты»

16:45

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составит почти 10 тысяч рублей

16:32

В широкий прокат вышел историко-приключенческий боевик «Волчок»

16:25

Умирающего от кровотечения жителя Карелии спасли благодаря молодому фельдшеру

16:18

Глава Карелии обозначил ключевые задачи перед региональным отделением Российского военно-исторического общества на 2026 год

16:10

В Петрозаводске подведены итоги рейда ГИБДД: за 3 дня «попались» более 50 человек

16:02

Вблизи Петрозаводска ремонтируют тропу к самой большой ели Фенноскандии

15:46

Фельдшер из Карелии удостоен звания «Почетный донор России»

15:32

В России запустят многофункциональный мессенджер «Молния» для взаимодействия с Китаем

15:11

Бывшему главе администрации Лахденпохского района дали условный срок за махинации с квартирами

14:54

В Карелии строят четырехэтажный детский сад с лифтом на 150 мест

14:40

Умер актер из Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

14:27

Пожарные в Карелии вскрыли квартиру для спасения пожилого мужчины

14:14

Глава Карелии поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за работу над бюджетом республики

14:08

Жительница Карелии заплатила 163 тысячи рублей за то, что затопила соседей

14:02

Центробанк с 8 декабря отменяет ограничения на валютные переводы за границу

13:47

Чиновники и экоактивисты рассказали, что ждет раздельный сбор мусора в Карелии

13:34

Вынесен приговор жителю Карелии, который трижды обокрал друга

13:18

Менеджер по продажам — самая популярная подработка в Карелии

13:02

Карельские инкубаторы для лосося получили «Зеленую премию»

12:46

В Карелии молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы за кражу кофе

12:32

В Питкяранте начинается строительство дома для расселения аварийного жилья

12:16

В Карелии полиция ликвидировала интернет-магазин с наркотиками

12:01

Пять детских садов планируют начать капитально ремонтировать в Карелии

11:48

Верховный суд Карелии встал на сторону жителей Ринды, которые борются против размещения в поселке турбаз

11:38

В Карелии женщина перевела почти 3 млн рублей мошенникам в попытке заменить водяной кран

11:19

В Петрозаводске водитель при выезде со двора сбил молодую женщину

10:57

В «Петербургтеплоэнерго» ответили на важные вопросы о начислении платы и квитанциях

10:30

Карелия попала в список регионов, которым выделено 3 млрд рублей на затраты по борьбе с лесными пожарами

10:20

На Карелию надвигаются снегопады

10:10

3 км световых гирлянд развесят в городе Сортавала к Новому году

09:48

Житель Петрозаводска украл из магазина 37 упаковок масла

09:31

В Карелии за неделю подорожали огурцы и яблоки, но снова подешевел бензин

09:15

В городе Сортавала мошенники под видом сотрудников администрации звонят пенсионерам

08:59

В карельском поселке Ильинский достраивают большую врачебную амбулаторию

08:39

Карелия вошла в топ-3 региона России для отдыха класса люкс

08:22

Игорь Зубарев предложил создавать отечественные тренажеры для реабилитации участников СВО

08:00

В Ладвинской школе появился симулятор трактора «Беларусь»

07:44

Карельская боксёрша Валентина Галаган вошла в десятку сильнейших на чемпионате России в Уфе

07:20

В России могут начать штрафовать водителей электросамокатов

07:02

«Сидел и умирал»: неизвестные выбросили кота в колодец дома на окраине Петрозаводска

06:41

В Южной Африке нашли останки древних людей, которые 200 тысяч лет жили в изоляции от человечества

00:13
С 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет установлен в размере 9584 рубля 69 копеек.

фото: © Людмила Корвякова, Столица на Онего

Об этом «РИА Новости» рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Страховая пенсия — это ежемесячная государственная выплата, предназначенная для компенсации утраченного дохода человека в связи с достижением пенсионного возраста, потерей трудоспособности (инвалидностью) или потерей кормильца (прим. автора).

Это повышение связано с общей индексацией страховых пенсий на 7,6%, которая также вступит в силу с начала следующего года. Важно, что индексация в этот раз распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров.

Таким образом, увеличение коснётся базовой части пенсии всех категорий граждан, включая работающих пенсионеров.

Алексей Говырин также сообщил «Life.ru», что для удобства граждан январские выплаты будут перечислены досрочно, до новогодних праздников — с 26 по 28 декабря. При этом выплаты сразу придут в увеличенном размере, так как учтут запланированную на 1 января индексацию на 7,6%. В результате стоимость одного пенсионного балла будет установлена на уровне 156,76 рубля. Повышение социальных и государственных пенсий для других категорий получателей традиционно произойдёт весной.

Ранее мы сообщали, что страховые пенсии в России повысят в 2026 году.

