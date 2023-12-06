Филиал фонда «Защитники Отечества» помогает ветерану СВО найти работу

Демобилизованному бойцу помогли составить резюме и зарегистрироваться на портале по поиску работы.

Карельский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает помогать ветеранам боевых действий и их семьям. В этот раз социальный координатор фонда Снежана Куревина оказала содействие вернувшемуся из зоны проведения спецоперации военнослужащему в поиске работы и решении жилищного вопроса.

Сразу после обращения мужчины в филиал фонда социальный координатор связалась с кризисным отделением центра социального обслуживания населения, где ветерану предоставили временное место проживания.

Также Снежана Куревина помогла своему подопечному зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и составить резюме. После беседы с координатором мужчина получил консультацию по имеющимся вакансиям у сотрудника Кадрового центра в Петрозаводске. Отметим, прием проводится прямо в филиале фонда.

Далее специалист зарегистрировал мужчину на портале «Работа в России» и оказал содействие в постановке на учет в качестве безработного.

Однако на этом социальное сопровождение бойца не заканчивается. В ближайшее время координатор фонда планирует помочь мужчине в получении удостоверения ветерана боевых действий и постановке его на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Напомним, филиал фонда помогает ветеранам СВО и членам семей погибших военнослужащих ежедневно с понедельника по пятницу. Обратиться за консультацией можно по телефону (8-814-2) 44-53-10.