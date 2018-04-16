Филиал ОФК Банка в Петрозаводске прекратил работу с клиентами из-за отзыва лицензии

Клиентам петрозаводского филиала закрывшегося банка посоветовали обращаться в другую кредитную организацию.

Об отзыве лицензии сообщил сегодня Центробанк. В петрозаводском офисе ОФК Банка клиентам сообщают, что со всем вопросам по снятию вкладов следует обращаться в Сбербанк, пишут "Вести Карелии".

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