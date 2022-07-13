Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» уведомил Прионежскую сетевую компанию об отключении ее энергообъектов в Сегежском районе

Как поясняют в «МРСК Северо-Запада», причиной этому являются ремонтные работы на ЛЭП
В адрес АО «Прионежская сетевая компания» поступило уведомление от филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» о том, что
— с 22 часов 27 июля до 7 часов утра 28 июля,
— с 22 часов 28 июля до 7 часов утра 29 июля,
— с 22 часов 29 июля до 7 часов утра 30 июля
в связи с ремонтными работами на ЛЭП напряжением 110 кВ в Сегежском районе будет полностью прекращено электроснабжение:
— г. Сегежа (включая микрорайоны ДОК, Птицефабрика, Лейгубская);
— поселки Попов Порог, Табой Порог, Волдозеро, Лососий, Кяргозеро;
— деревня Майгуба;
— станция Майгуба.
В эти периоды под отключение попадают и потребители, присоединенные к сетям АО «ПСК». Компания обращает внимание потребителей, что данные ремонтные работы проводит не она.
По всем вопросам, связанным с предстоящими отключениями в сетях ПАО «МРСК Северо-Запада» потребителям Прионежской сетевой компании, просьба обращаться на круглосуточную «Горячую линию» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»: 8 (800) 220-0-220.
АО «Прионежская сетевая компания» напоминает, что обо всех временных отключениях, связанных непосредственно с ремонтами на ее энергообъектах, подробная информация размещается на сайте АО «ПСК», «ВКонтакте» на странице «Прионежская сетевая компания» и в СМИ.