Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» уведомил Прионежскую сетевую компанию об отключении ее энергообъектов в Сегежском районе

Как поясняют в «МРСК Северо-Запада», причиной этому являются ремонтные работы на ЛЭП

В адрес АО «Прионежская сетевая компания» поступило уведомление от филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» о том, что

— с 22 часов 27 июля до 7 часов утра 28 июля,

— с 22 часов 28 июля до 7 часов утра 29 июля,

— с 22 часов 29 июля до 7 часов утра 30 июля

в связи с ремонтными работами на ЛЭП напряжением 110 кВ в Сегежском районе будет полностью прекращено электроснабжение:

— г. Сегежа (включая микрорайоны ДОК, Птицефабрика, Лейгубская);

— поселки Попов Порог, Табой Порог, Волдозеро, Лососий, Кяргозеро;

— деревня Майгуба;

— станция Майгуба.

В эти периоды под отключение попадают и потребители, присоединенные к сетям АО «ПСК». Компания обращает внимание потребителей, что данные ремонтные работы проводит не она.

По всем вопросам, связанным с предстоящими отключениями в сетях ПАО «МРСК Северо-Запада» потребителям Прионежской сетевой компании, просьба обращаться на круглосуточную «Горячую линию» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»: 8 (800) 220-0-220.

АО «Прионежская сетевая компания» напоминает, что обо всех временных отключениях, связанных непосредственно с ремонтами на ее энергообъектах, подробная информация размещается на сайте АО «ПСК», «ВКонтакте» на странице «Прионежская сетевая компания» и в СМИ.