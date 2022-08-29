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Филиал поликлиники №1 открылся в одном из самых густонаселенных микрорайонов Петрозаводска

Новости. Общество
13:32, 07 Сентября 2022
фото: © Правительство Карелии

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На Перевалке сегодня открылся филиала Городской поликлиники №1, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как написал на своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, сегодня в микрорайоне Перевалка состоялось открытие второго фронт-офиса врача общей практики Городской поликлиники № 1. На открытии филиала присутствовали глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Это уже не первый опыт создания терапевтических участков в шаговой доступности: год назад подобный филиал открылся на Древлянке, в жилом комплексе «Скандинавия».

«Новое подразделение на улице Зелёной, 4 обслуживает почти 10 тысяч человек. Это большой шаг в улучшении доступности медицинской помощи населению Петрозаводска и „разгрузка“ самой поликлиники почти на 15%», — отметил глава Минздрава Карелии.

В филиале поликлиники терапевты ведут приём на пяти участках, работает физиотерапевтический кабинет, организован забор крови. Один раз в неделю будут приезжать врачи — узкие специалисты.

В ходе открытия филиала с главой республики Артуром Парфенчиковым обсуждался вопрос о приобретении дополнительных помещений, чтобы можно было сделать хирургический кабинет и полноценную регистратуру.

Михаил Охлопков поблагодарил главу Петрозаводска Владимира Любарского за помощь в открытии фронт-офиса, а также руководителя поликлиники Наталью Прищепу — за проделанную работу.

«Подобные проекты мы будем реализовывать и дальше. Первичная медицинская помощь должна быть в шаговой доступности», — отметил Михаил Охлопков.

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