Фильм из Сортавалы вошел в программу кинофестиваля «Мост» в Крыму

У молодых создателей фильма появился уникальный шанс проявить свои идеи и талант, представив картину о карельском старце-отшельнике на кинофестивале.

Кинофестиваль «Мост» пройдет в Крыму с 13 по 15 декабря в городе Судак. Там покажут фильм «Väinö» (14+), который сняли в Сортавале. Об этом рассказали в паблике Сортавальский округ.

Фильм идет всего семнадцать минут и рассказывает историю одинокого старца-отшельника, который живет в лесах Карелии более тридцати лет. Ему почти сто лет, но мужчина бодр благодаря активному образу жизни.

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«Словно старый мудрец из мифов местного эпоса — Вяйнямёйнен, герой живет в тех же самых местах, в гармонии с природой. Но за полумистическим образом стоит человек с великим прошлым», — написали авторы поста.



Фильм сняли в Сортавальском районе, поселке Реускула. Режиссер — Владислав Егоренков из Сыктывкара, оператор Ася Легконогова и композитор Мартин Тубольцев из Сортавала.

Кинофестиваль в Крыму - это уникальный шанс для молодых режиссеров показать свой талант, поделиться идеями и вдохновением.