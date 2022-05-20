Фильм о ветеранах войны в Афганистане покажут в Петрозаводске

Документальный проект «Герои Афганистана» будет представлен в столице Карелии.
Премьера документального проекта «Герои Афганистана» состоится 24 мая в 14:30 в кинотеатре «Премьер». Об этом информирует Центр народного творчества Республики Карелия.
«Документальный проект „Герои Афганистана“ представит истории службы одиннадцати ветеранов. Они расскажут о своих судьбах, о подвигах и самопожертвовании простых солдат, о настоящем боевом братстве и воинской доблести», — говорится в сообщении.
Зрители на премьере смогут встретиться с героями фильма и задать вопросы как ветеранам, так и авторам проекта.
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