Фильм о ветеранах войны в Афганистане покажут в Петрозаводске

Документальный проект «Герои Афганистана» будет представлен в столице Карелии.

Премьера документального проекта «Герои Афганистана» состоится 24 мая в 14:30 в кинотеатре «Премьер». Об этом информирует Центр народного творчества Республики Карелия.

«Документальный проект „Герои Афганистана“ представит истории службы одиннадцати ветеранов. Они расскажут о своих судьбах, о подвигах и самопожертвовании простых солдат, о настоящем боевом братстве и воинской доблести», — говорится в сообщении.

Зрители на премьере смогут встретиться с героями фильма и задать вопросы как ветеранам, так и авторам проекта.