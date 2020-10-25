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Фильм о Заонежье завоевал главный приз международного кинофестиваля кино

Новости. Общество
18:20, 26 Октября 2020
фото: © Миннац Карелии
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Фильм "Заонежане. Былины Северной Эллады" стал победителем VI Международного фестиваля кино и телефильмов "Святой Владимир" в номинации документального короткометражного кино, сообщили в Миннаце Карелии.

В программе фестиваля были представлены более 50 отечественных и зарубежных работ: короткометражные и полнометражные кинофильмы всех видов и жанров – игровые, документальные, научно-популярные, анимационные, а также телепроекты, направленные на сохранение семейных ценностей, межнационального согласия.

Фильм о Заонежье был подготовлен в рамках этнографического проекта "Земля людей", который представляет собой цикл документальных фильмов о самобытных, исчезающих народах России и ставит своей целью показать традиции, обычаи, особенности образа жизни малочисленных народов страны.

Премьера проекта, созданного ООО "ТВ Студия Август", состоялась на телеканале "Россия – Культура".

Четыре фильма из научно-популярного цикла посвящены жизни и культурным традициям четырех народов, проживающих на территории Республики Карелия: карелам, вепсам, финнам и заонежанам. Они были подготовлены при информационной поддержке Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия и увидели свет в год 100-летия образования республики.

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