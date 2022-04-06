Фильм по рассказу Паустовского, снимавшийся в карельских деревнях, представят в Петрозаводске

В Петрозаводске состоится российская премьера фильма «Старая песня» по рассказу Константина Паустовского, который снимался в деревнях Карелии.

Как рассказали в Союзе кинематографистов Карелии, в петрозаводском кинотеатре «Премьер» 25 апреля состоится премьерный показ фильма «Старая песня», снятого в старинных деревнях Карелии. Это будет первый российский показ кино.

Короткометражный фильм сняла команда профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга, которым помогал Союз кинематографистов Карелии, а также жители республики. В основу фильма лег рассказ Константина Паустовского «Колотый сахар» о жизни Русского Севера в 1930-е годы. Сам рассказ также был написан в Карелии.

Съемки проходили в Ялгубе и Лахте. Помимо московских актеров, в фильме снимались профессионалы театров Петрозаводска — Александр Куйкка, Галина Пелевина, Галина Козулина и Ольга Саханова, а также петрозаводские ребята и жители деревень. Также в картину украшает вокал студентки РАМ им. Гнесиных, уроженки Карелии Арины Кузнековой.

Петрозаводский показ будет первым в России и состоится через несколько дней после официального дебюта на кинофестивале «Bridge of Peace» во Франции.