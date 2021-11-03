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«Фильм ужасов в центре Петрозаводска»: жители Старой Кукковки остались без тротуаров и освещения

Новости. Общество
16:05, 03 Ноября 2021
фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск/Карелия»

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Жители Старой Кукковки рискуют своей жизнью, добираясь до остановки на улице Лыжная.

Как пишут горожане в паблике «Весь Петрозаводск/Карелия», у пешеходов нет дорожек при выходе с улицы Мончегорской до остановки улице Лыжная. Ежедневно жители Старой Кукковки и студенты ПетрГУ вынуждены рисковать своей жизнью.

«Пока нет снега, ещё можно как-то идти пешком. С коляской и на велосипеде сложно, поскольку после строительства дома и ремонта дороги не засыпали пешеходную дорожку, камней и ям полно. Зимой все засыпают тракторы. Безопасно дойти до остановки можно только, если взлететь. Помимо этого нет фонарей на улице Мончегорской. Фильм ужасов почти в центре города», — пишут в паблике.

В администрации Петрозаводска «Столице на Онего» сообщили, что в ближайшее время ни тротуаров, ни освещения на Мончегорской не появятся, поскольку для этого необходимо провести реконструкцию дороги. На проектирование этой реконструкции, на само строительство средств пока не заложено.

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Комментарии

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лишьбыпротив
2021-11-03 20:28:15
занозе разрешили интернет на полчаса после ужина. Всё равно не успеет :)
zanoza
2021-11-03 19:38:51
Стыдно делать такие заявления городской администрации. Временными пешеходными дорожками жителей этого района обеспечить должны. Пусть строителей заставят обеспечить людей дорожками, раз пустили их в этот район. Да и улицы города должны быть освещены, и точка!
лишьбыпротив
2021-11-03 19:12:37
поташев не хочет поднять историю этого района. По определенным причинам. А было бы весьма интересно. Может меркова возьмется ? Я ей больше доверяю.
Беня
2021-11-03 19:00:22
Им дорогу отремонтировали, а они не довольны. Они хотят мощеную мостовую, помытую шампунем, как в Эуропе. :) Шириной метр семдесят, шоб лошадь с пешеходом не разошлась. Вот это будет цимес, культура и цивилизация :)
Друзья мои, то шо тут понафоткано- сопливое нытье изнеженных нытиков. Чесное слово - надоели со своими сопливыми типа инфоповодами из соцсетей :)
Теперь за куркулей: куркули, которые строили эти фавелы - люди суровые и прагматичные, их этим не проймешь. Они пережили войну и этим все сказано, это, грубо говоря, мои дедки и бабки, в моих устах говорят они, 'куркули-основатели'. Я щаззз пишу коммент, а они в гробу ворочаются, ибо для них новый асфальт СЧАСТЬЕ и вообще гламур. :)
А кто ж это понаписал? Дык чистоплюи из универской общаги, для которых выползти в реальность, на свежий воздух (особенно если в нем не ловится вай-вай) это опасное приключение с риском для жизни.
Фильм ужасов.... Тьфу, слюнтяи....
топка
2021-11-03 18:25:39
За кого были куркули во время войны? Некоторые работали в госпиталях у оккупантов. :)
Ринат
2021-11-03 17:33:27
Везде одна задница .
лишьбыпротив
2021-11-03 17:32:13
Изначально хотели жить подальше от людей, брезговали ими, но одновременно пользовались всеми благами городской цивилизации. Теперь цивилизация пришла к ним. А студентов сюда приплетать не надо. Куркули они и есть куркули. Генетический код.
Вася
2021-11-03 17:13:38
Если есть лес, это уже лесотундра.
Вася
2021-11-03 16:46:18
Вы даже до сих пор понять не можете, кто вас так крепко любит...)))
Вася
2021-11-03 16:45:30
Примите мои искренние соболезнования!
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