«Фильм ужасов в центре Петрозаводска»: жители Старой Кукковки остались без тротуаров и освещения

Жители Старой Кукковки рискуют своей жизнью, добираясь до остановки на улице Лыжная.

Как пишут горожане в паблике «Весь Петрозаводск/Карелия», у пешеходов нет дорожек при выходе с улицы Мончегорской до остановки улице Лыжная. Ежедневно жители Старой Кукковки и студенты ПетрГУ вынуждены рисковать своей жизнью.

«Пока нет снега, ещё можно как-то идти пешком. С коляской и на велосипеде сложно, поскольку после строительства дома и ремонта дороги не засыпали пешеходную дорожку, камней и ям полно. Зимой все засыпают тракторы. Безопасно дойти до остановки можно только, если взлететь. Помимо этого нет фонарей на улице Мончегорской. Фильм ужасов почти в центре города», — пишут в паблике.

В администрации Петрозаводска «Столице на Онего» сообщили, что в ближайшее время ни тротуаров, ни освещения на Мончегорской не появятся, поскольку для этого необходимо провести реконструкцию дороги. На проектирование этой реконструкции, на само строительство средств пока не заложено.