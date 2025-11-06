Финалистов проекта «ПолитЗавод» из Карелии пригласили в Москву

С победителями молодежного образовательного проекта встретился секретарь регионального отделения «Единой России» Артур Парфенчиков.

Встреча с финалистами федерального проекта «ПолитЗавод» прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России». В ней также приняли участие активисты «Молодой Гвардии» и студенты.

Образовательный проект «ПолитЗавод» — это инициатива партии и ее молодежного крыла. Его задача — помочь молодежи сделать первые шаги в политике, получить для этого необходимые знания и навыки. А для «Единой России» это возможность сформировать кадровый резерв.

Обучение проходило очно и онлайн по четырем направлениям: политический спикер, политический SMM и дизайн, технолог избирательных кампаний, менеджер социальных проектов. Теоретические знания участники смогли применить на практике в рамках всероссийского форума «Гвардейск» в Тверской области.

На форуме важность проекта подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев. Он поддержал предложение упростить прием в «Единую Россию» для наиболее активной молодежи.

— Для нас принципиально важно, чтобы в нашу партию приходила молодежь — активная, подготовленная, со своими идеями и инициативами. Молодежь, которая хочет быть полезной нашей стране и Карелии. Для этого и создан проект «ПолитЗавод»: чтобы помочь таким ребятам проявить себя в общественно-политической сфере. Поздравляю вас с успешным завершением обучения и желаю вам не останавливаться на достигнутом! — обратился Артур Парфенчиков к финалистам проекта.

От нашей республики в финал проекта прошли Денис Гордеев, Ростислав Реутов и Мария Фокина.

— Меня заинтересовало направление «Технолог избирательных кампаний». Обучение было очень интересным и очень интенсивным, временами приходилось непросто, но оно того стоило. Мы изучили основы избирательного законодательства, стратегии избирательных кампаний и многое другое, — рассказала Мария Фокина.И.о. руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Виталий Антипин в свою очередь отметил, что проект вызвал большой интерес у молодежи.

- От Карелии было много участников, не только из Петрозаводска, но и из районов. Наша финалистка Мария Фокина, например, представляет Олонецкий район. У нас в республике уделяется большое внимание поддержке молодежных инициатив, у молодежи немало возможностей реализовать себя. Наши ребята смогли по максимуму использовать в том числе уже имевшийся у них опыт, и это помогло им победить, — сказал Виталий Антипин.Артур Парфенчиков вручил молодым людям сертификаты победителей проекта. В ноябре финалисты отправятся в Москву на стратегическую сессию и съезд «Молодой Гвардии Единой России», где пообщаются с известными политиками и экспертами.