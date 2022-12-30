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Финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару на ближайшие месяцы

Новости. Экономика
22:00, 07 Января 2023
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

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Рубль стал слабеть по отношению к доллару - биржевой курс «американца» вплотную приблизился к отметке 72.

По оценкам аналитиков, опрошенных «Московским комсомольцем», речь идет о долгосрочном и неблагоприятном для российской валюты тренде. Сегодня против рубля играет сразу несколько мощных обстоятельств, и этот кумулятивный эффект нечем нейтрализовать.

В ближайшие месяцы, если не недели, американская валюта прочно закрепится в диапазоне 73-75 рублей, прежде всего из-за возросшего влияния сырьевых факторов. Таких как относительно низкие мировые цены и эмбарго ЕС на поставки российской нефти морским транспортом, ведущих к сокращению экспортной выручки.

«О долларе по 50 можно забыть, - говорит финансовый аналитик Сергей Дроздов. – Время такого рода «подарков» бизнесу и населению закончилось, причем - закономерно. Летом можно было купить иностранную валюту по очень интересным ценам, сегодня – увы. Нефть продолжает дешеветь, а отечественный сорт Urals – в еще более заметной степени, по сравнению с маркой Brent. Кроме того, набирают обороты декабрьские санкции Евросоюза в отношении российской нефти (эмбарго и потолок цены в $60 за баррель). Все это создает для доллара новый коридор, и если в ближайшие дни не произойдет серьезного отката по паре доллар-рубль, «американец» вполне может уйти выше отметки 73».

Ослаблению курса национальной валюты будут способствовать и такие долгоиграющие факторы, как сокращение экономик развитых стран, переизбыток производства нефти в мире, рассуждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Кроме того, на его взгляд, может сказаться и вероятное увеличение выпуска в обращение рублевой массы со стороны Центробанка – в целях частичного покрытия расходов бюджета в условиях его дефицитности. Динамика может быть любой, в том числе – резкой и непредсказуемой, если возникнут некие новые обстоятельства из-за общей политической и экономической неопределенности. А пока, в ближайшие месяцы наиболее вероятным видится коридор в 72-75 рублей за доллар.

«В 2023 году дефицит федерального бюджета ожидается примерно в три триллиона рублей, или 2% ВВП, - напоминает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. - Чтобы его сократить, при текущих ценах на нефть ($78 за баррель Brent) курс доллара должен торговаться около 80 рублей. Либо же Brent должен стоить больше $100. Летом министр экономического развития Максим Решетников назвал комфортным для промышленности диапазон между 70 и 80 рублями за доллар. Таким образом, целевой уровень известен – до 80 рублей. ЦБ не будет вмешиваться в ситуацию».

 

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