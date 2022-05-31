Финляндии готовится возвести заграждения на границе с Россией

Финляндия планируют построить заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны.
Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МВД республики, пишет ТАСС.
"Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе (с Россией)", - сообщила министр внутренних дел страны Криста Микконен. Для этих целей погранслужба получит дополнительное финансирование, отмечается в документе. Строительство заграждений позволят осуществить поправки в закон о пограничной охране.
По мнению ведомства, они помогут подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера", в частности, с "использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления", сообщает министерство. Сообщается, что после внесения поправок в законодательство прием мигрантов будет осуществляться централизованно, в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе.
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