Финляндия будет платить в 25 раз больше беженцам, готовым вернуться на родину

Власти северной страны довели выплату беженцам, которые после отказа в предоставлении защиты готовы вернуться обратно, до 5 тысяч евро.

МВД Финляндии в 25 раз повысит выплату лицам, которые, получив отказ в предоставлении им защиты на территории страны, согласятся добровольно вернуться на родину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, которое приводит ТАСС.

Согласно новому постановлению, размер выплаты возрастет с нынешних 200 € до 5 € тыс. Для получения этой суммы необходимо подать соответствующий запрос в течение 30 дней после отказа в предоставлении убежища.

Постановление вступит в силу 1 января 2024 года.

В настоящее время соискателю убежища при добровольном возвращении на родину предоставляется полностью бесплатный проезд для всех членов семьи, оформление всех проездных документов при их отсутствии и выплата в 200 € на каждого взрослого и 100 € на каждого ребенка.