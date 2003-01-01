Финляндия депортировала в Россию через границу с Карелией экс-участника ЧВК «Вагнер»

Мужчина просил в соседней стране политического убежища, но 14 ноября был депортирован через пункт пропуска «Вяртсиля» в Карелии.

Финляндия депортировала в Россию экс-участника ЧВК «Вагнер», который с июня этого года просил в соседней стране убежище.

Как пишет заблокированное в России финское издание Yle, пограничная служба Северной Карелии (регион в Финляндии) задержала мужчину в городе Китее (ближайший к КПП «Вяртсиля» город) 17 июня, когда он незаконно пересек границу России с Финляндией. По данным издания, мужчину зовут Евгений. Известно, что у него военное прошлое, о чем он говорил и сам.

Финское издание, ссылаясь на местных пограничников, пишет, что финская иммиграционная служба после нескольких месяцев приняла решение отказать во въезде мужчине. В результате в пятницу, 14 ноября, патруль Пограничной службы сопроводил мужчину на пограничный пункт пропуска Ниирала (с российской стороны «Вяртсиля»).

Что с ним произошло дальше, в настоящий момент неизвестно.

