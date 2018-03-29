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Новости. Криминал
12:18, 29 Марта 2018

Финляндия экстрадировала обвиняемого в приготовлении к сбыту психотропных веществ в Карелии

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Из Финляндии в Россию был экстрадирован россиянин Артур Дирко, который обвиняется в приготовлении к сбыту психотропных веществ в особо крупном размере.

Как пишет RT, 29 марта 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры РФ состоялась экстрадиция из Финляндской Республики россиянина Артура Дирко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.

Отмечается, что следствие полагает, что в мае 2015 года Дирко собирался с подельниками сбыть в Карелии около 1 кг психотропного вещества.

Правоохранительные органы пресекли данную сделку, при этом один из соучастников преступления был задержан, а психотропное вещество изъято.

Дирко удалось скрыться, но уже в апреле 2017 года он был обнаружен в Финляндии.

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