Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции

В Минобороны Финляндии заявили о готовности страны вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции

Министр обороны Финляндии Микко Савола в беседе с Associated Press заявил, что государство готово вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции. Об этом пишет «Лента.ру».

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Финляндия дожидаться Швеции в случае, если Турция заблокирует ей присоединение к военному альянсу, политический деятель ответил отрицательно: «Нет. В таком случае, мы присоединимся к НАТО».

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Страны декларировали желание вступить в альянс одновременно, однако из-за акций с сожжением Корана в Европе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекал, что допустит присоединение стран только по отдельности.