Финляндия изучает болота, по которым к ним можно проникнуть из России

В общине Салла на севере страны финны изучают возможные пути проникновения к ним через границу с Россией.

Зимой 2024 года Финляндия начнет строительство заграждения на границе с Россией, пишет 47news.ru.



«Возведение ограждения на первых целевых территориях начнется зимой 2024 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную охрану Финляндии 17 октября.



Пока на севере Финляндии, в общине Салла, проходят испытания «альтернативных путей пересечения водно-болотной местности».



Ранее был возведен пилотный участок заграждения в районе города Иматра. Тогда сообщалось, что всего вдоль восточной границы Финляндии в 1 300 километров планируют построить ограждение на протяжении около 200 километров. Основная часть будет расположена на юго-восточной границе, которую считают зоной особого внимания пограничного контроля.



Напомним, Финляндия стала 31 членом НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вступление Финляндии в НАТО является для России дополнительной угрозой. Это вынуждает Москву принимать меры «для ребалансировки всей системы безопасности».



Ранее мы сообщали о том, что пограничники в Суоярвском округе задержали четверых кубинцев.