Финляндия купила у Израиля систему противоракетной обороны

Система ПРО «Праща Давида» появится у западных соседей Карелии.

Пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании «исторического соглашения» о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 € млн. Об этом пишет ТАСС.

Израиль успешно испытал систему ПРО «Праща Давида» после первого боевого перехвата.

США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО «Праща Давида»

«Генеральный директор Минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы „Праща Давида“ в Финляндию. Стоимость соглашения оценивается в 317 € млн», — говорится в сообщении.

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с участием посла Финляндии Нины Нордстрем, продолжили в пресс-службе.

2 августа Минобороны еврейского государства сообщило, что США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида», разработанной в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Тогда же в пресс-службе ведомства указали, что модификация «Пращи Давида» для поставки в Хельсинки будет дорабатываться при участии финских специалистов и будет интегрирована в систему управления войсками Финляндии.