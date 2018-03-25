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Новости. Общество
10:45, 25 Марта 2018

Финляндия может отказаться от перехода на летнее время

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Финляндия планирует отказаться от ежегодного перевода часов, несмотря на санкции Евросоюза.

Прошлой ночью в три часа Финляндия вместе с несколькими десятками стран вновь перешла на летнее время. Стрелки часов переводятся в сторону лета, поэтому весной жители этих стран спят на один час меньше, сообщает Yle.

В Финляндии летнее время установилось в качестве ежегодной практики в 1981 году. В то время в качестве причины называли экономию электроэнергии. Директива Евросоюза от 2002 года закрепила переход на летнее время во всех странах, входящих в ЕС.

По этой причине Финляндия не может отказаться от перехода на летнее время в одиночку, хотя в прошлом году гражданская инициатива об этом набрала необходимые 50 тысяч подписей. В начале этого года Финляндия попыталась поднять вопрос на уровне Евросоюза, но пока предложение не нашло поддержки других входящих в союз стран.

По данным Кардиологического центра университета Турку, перевод часов влияет на частоту инфарктов. Как показывают исследования, в среду после перехода на летнее время риск возникновения инфаркта повышается на 15 процентов. При этом переход на зимнее время снижал риск инфарктов в первый будний день и повышал в четверг после перевода стрелок.

Летнее время закончится в последнее воскресенье октября.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-03-25 13:36:42
А еженедельный "перевод стрелок" каждые выходные на несколько часов, не вредно?
Mihail Tvardovschii
2018-03-25 13:09:05
Мусорные "новости" а ля раша тудей ее в качель... может, хочет и т.д. что с правдой не имеет ничего общего. Мнение некоторых граждан могут быть другими в Suomi, но эта тема даже серьезно не обсуждалась ни в правительстве ни в Eduskunte т.е. их парламенте. Никто не отменит, так как Suomi экономит на этом энергии столько, что не надо строить лишнюю атомную. Вот и весь сказ.
кир
2018-03-25 14:27:33
Mihail Tvardovschii, энергию, посланную в провод, обратно в генератор не пошлёшь - он может обидеться и сломаться. :)
Саныч
2018-03-25 12:13:42
Кранты, расходимся. Кир сентименталку поймал.
кир
2018-03-25 14:07:10
Саныч, :)
кир
2018-03-25 11:05:17
Я плакаль.
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