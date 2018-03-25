Финляндия может отказаться от перехода на летнее время

Финляндия планирует отказаться от ежегодного перевода часов, несмотря на санкции Евросоюза.

Прошлой ночью в три часа Финляндия вместе с несколькими десятками стран вновь перешла на летнее время. Стрелки часов переводятся в сторону лета, поэтому весной жители этих стран спят на один час меньше, сообщает Yle.

В Финляндии летнее время установилось в качестве ежегодной практики в 1981 году. В то время в качестве причины называли экономию электроэнергии. Директива Евросоюза от 2002 года закрепила переход на летнее время во всех странах, входящих в ЕС.

По этой причине Финляндия не может отказаться от перехода на летнее время в одиночку, хотя в прошлом году гражданская инициатива об этом набрала необходимые 50 тысяч подписей. В начале этого года Финляндия попыталась поднять вопрос на уровне Евросоюза, но пока предложение не нашло поддержки других входящих в союз стран.

По данным Кардиологического центра университета Турку, перевод часов влияет на частоту инфарктов. Как показывают исследования, в среду после перехода на летнее время риск возникновения инфаркта повышается на 15 процентов. При этом переход на зимнее время снижал риск инфарктов в первый будний день и повышал в четверг после перевода стрелок.

Летнее время закончится в последнее воскресенье октября.