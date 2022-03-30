Финляндия на треть сократит импорт электроэнергии из России

В прессе появилась информация о том, что Финляндия сокращает импорт электроэнергии из России.

Финляндия с 24 апреля на треть сократит импорт российской электроэнергии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В российской генерирующей компании «Интер РАО» не ответили на запрос ТАСС относительно решения Хельсинки.