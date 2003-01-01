Финляндия начала военные учения рядом с Карелией

Масштабные военные учения пройдут в Южной Финляндии недалеко от границы с Россией с 1 по 5 сентября.

Как сообщает сайт сухопутных войск Финляндии, в начале сентября регион Кюменлааксо (юго-восток Финляндии) станет полигоном для крупных военных учений. С понедельника, 1 сентября, по пятницу, 5 сентября 2025 года, здесь пройдут учения «Карельский оплот 25».

Как сообщает названный выше ресурс, учения направлены на повышение координации между силами обороны, местными властями и другими организациями в условиях кризиса. О каком именно кризисе идет речь, не сказано, но догадаться можно. На практике будут отрабатываться защита ключевых объектов, наблюдение, ведение боевых действий и организация спасательных операций.

Помимо карельской военной бригады, в маневрах примут участие курсанты Военной академии Финляндии и американские военные из Национальной гвардии Вирджинии. Общая численность участников — около 900 человек, на вооружении которых находится 150 единиц техники.

Отмечается, что для гражданских лиц это будет открытое мероприятие. Более того, в Котке на площади состоится показ военной техники.