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Финляндия начнет выдавать туристические визы в России без гарантии въезда

Новости. Общество
14:34, 14 Сентября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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Финляндия с 1 октября начнет принимать заявления на выдачу шенгенских виз в России обладателям как минимум двухлетних документов с истекшим сроком действия.

Визовые центры Финляндии в России с 1 октября начнут оформлять визы деловым путешественникам и лицам с истекшей многократной шенгенской визой, выданной на срок не менее двух лет. Об этом сообщает посольство страны в Москве.

«С 1 октября визовые центры Финляндии в России начнут принимать визовые заявления от тех, у кого цель поездки – деловая, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет. Заявления также принимаются от лиц, входящих в установленные ранее отдельные категории. Все новые визовые заявления принимаются только по предварительной записи», — говорится в сообщении.

Как сообщает посольство, во время пандемии истекло действие более полумиллиона шенгенских виз, выданных представительствами Финляндии в России. Расширение приема визовых заявлений обусловлено стремлением МИД Финляндии предотвратить одновременное поступление большого количества заявлений при возможном изменении ограничений по передвижению через границу.

В МИД также напомнили о необходимости проверить условия выезда из России всем резидентам страны, ввиду ограничений на пересечение сухопутной границы, введенные из-за пандемии коронавируса. Дипведомство подчеркнуло, что ограничения на въезд в Финляндию по-прежнему действуют как минимум до 19 сентября.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-09-14 14:46:19
Ура ! Сыыыр !!! :)
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