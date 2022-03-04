Финляндия намерена увеличить количество рейсов поезда «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки

Финны рассчитывает запустить дополнительные поезда на следующей неделе из-за большого количества желающих выехать из России.

Финская железнодорожная компания VR ведет переговоры с российской стороной о введении дополнительных рейсов скоростного поезда «Аллегро», который курсирует между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Как пишет Yle, причиной этого стало огромное количество желающих выехать из России, но на ближайшие рейсы все билеты распроданы. Финны рассчитывают запустить дополнительные поезда на следующей неделе.

Кроме того, из Санкт-Петербурга можно уехать в Хельсинки, Таллин и Ригу на автобусе. Однако на ближайшие даты эти рейсы также заполнены.