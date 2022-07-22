Финляндия не планирует вводить ограничения на визы россиянам

Финляндия не намерена вводить ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, этот вопрос должен решаться на уровне Евросоюза.

Об этом заявила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен газете Ilta-Sanomat в распространенном в понедельник интервью, пишет ТАСС.

«Линия Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Данный вопрос [о визовых ограничениях] должен решаться на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения», — подчеркнула она.

Таким образом, Финляндия не прекратит выдачу туристических виз россиянам, как это сделали страны Балтии, Чехия и Польша, отмечает издание.

Ранее несколько финских парламентариев предложили приостановить выдачу виз гражданам РФ из-за конфликта на Украине. Председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра призвала правительство «принять практические меры по данному вопросу» в сообщении в Twitter. Такую же позицию в интервью Ilta-Sanomat выразили представители партии «Финляндский центр», которая входит в состав коалиционного правительства республики.

Ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией на границе Финляндии, отменены с 1 июля 2022 года. С того же дня страна начала принимать заявления на получение визы от всех категорий граждан РФ. Поездом или самолетом из России до Финляндии попасть по-прежнему невозможно, поэтому желающие добираются на автомобиле или автобусе.