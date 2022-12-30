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Финляндия не пустила более 3 тысяч человек через границу с Россией

Новости. Общество
13:45, 05 Января 2023
фото: © Ермохин Сергей / Деловой Петербург

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На границе России и Финляндии в 2022 году были остановлены 3 375 человек.

Как пишет «Коммерсантъ», пограничники на юго-востоке Финляндии, где находятся крупнейшие КПП, не пропустили 3375 человек в 2022 году, сообщила представитель погранслужбы Финляндии Мира Алопаеус. По ее словам, за год число выписанных на границе штрафов выросло втрое — до 958 штрафов. В 2021 году финские пограничники не впустили 440 россиян, был выписан 321 штраф.

«Наиболее распространенной причиной воспрепятствования въезду была угроза общественному здоровью и обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с ограничениями в соответствии с решениями правительства», — рассказала «РИА Новости» госпожа Алопаеус.

Она перечислила самые частые причины для отказа во въезде:

нарушения прав иностранцев — 219 (годом ранее — 16 случаев),

незначительные правонарушения с применением огнестрельного оружия — 146 (26),

нарушения, связанные с наличием радаров и прочих устройств обнаружения полицейского оборудования, запрещенного в Финляндии — 138 (24),

создание угрозы безопасности дорожного движения — 99 (44).

В общей сложности в 2022 году было осуществлено 1 545 000 пересечений финско-российской границы. Это на 117% больше показателя 2021 года (713 тыс. пересечений).

С 30 сентября 2022 года Финляндия закрыла въезд для россиян с туристической визой. Теперь граждане России могут въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам. По состоянию на конец ноября в Финляндии расследовали 88 случаев подделки пограничных штампов россиянами.

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