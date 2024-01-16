Финляндия не собирается открывать границу с Россией в феврале

Суоми не откроет КПП на границе с Россией после 11 февраля.

Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на издание Ilta-Sanomat. Отмечается, что границу можно было бы открыть «сразу и немедленно», если Россия урегулирует ситуацию с просителями убежища. Собеседник издания говорит, что «признаков этого нет».



«По словам источника, ничто не указывает на то, что менее чем за месяц ситуация существенно изменится. Поэтому в правительстве позаботятся, чтобы КПП не пришлось открывать даже на короткий период», — пишет «Фонтанка».



Сообщается, что министерство внутренних дел Суоми готовит закон о пограничной процедуре. Это означает, что, например, заявителю, находящемуся на восточной границе, не разрешат посещать остальную часть Финляндии во время рассмотрения заявления о предоставлении убежища. Таким образом, выехать из Финляндии в другие страны ЕС будет невозможно.



При этом в правительстве Финляндии признают, что сложившаяся ситуация сложна для многих семей и поэтому необходимо внедрить некий «механизм фильтрации», чтобы возобновить повседневное приграничное движение.



Ограничения на границе России и Финляндии начались с 9 ноября 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса».



Сообщалось о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах.



Финны обвинили в происходящем российскую сторону. Затем в Суоми стали закрывать КПП. С 30 ноября границу закрыли полностью на две недели.



14 декабря Финляндия открыла два пункта пропуска, но финнам хватило суток, чтобы закрыться снова, с 15 декабря на месяц и затем продлить ограничения до 11 февраля.