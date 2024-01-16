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Финляндия не собирается открывать границу с Россией в феврале

Новости. Общество
10:46, 17 Января 2024
фото: © Ермохин Сергей / Деловой Петербург

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Суоми не откроет КПП на границе с Россией после 11 февраля.

Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на издание Ilta-Sanomat. Отмечается, что границу можно было бы открыть «сразу и немедленно», если Россия урегулирует ситуацию с просителями убежища. Собеседник издания говорит, что «признаков этого нет».

«По словам источника, ничто не указывает на то, что менее чем за месяц ситуация существенно изменится. Поэтому в правительстве позаботятся, чтобы КПП не пришлось открывать даже на короткий период», — пишет «Фонтанка».

Сообщается, что министерство внутренних дел Суоми готовит закон о пограничной процедуре. Это означает, что, например, заявителю, находящемуся на восточной границе, не разрешат посещать остальную часть Финляндии во время рассмотрения заявления о предоставлении убежища. Таким образом, выехать из Финляндии в другие страны ЕС будет невозможно.

При этом в правительстве Финляндии признают, что сложившаяся ситуация сложна для многих семей и поэтому необходимо внедрить некий «механизм фильтрации», чтобы возобновить повседневное приграничное движение.

Ограничения на границе России и Финляндии начались с 9 ноября 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса».

Сообщалось о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах.

Финны обвинили в происходящем российскую сторону. Затем в Суоми стали закрывать КПП. С 30 ноября границу закрыли полностью на две недели.

14 декабря Финляндия открыла два пункта пропуска, но финнам хватило суток, чтобы закрыться снова, с 15 декабря на месяц и затем продлить ограничения до 11 февраля.

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