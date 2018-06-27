Финляндия одобрила финансирование по приграничному сотрудничеству с Россией

Финляндия и различные институты Евросоюза выделили 178 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Россией (Мурманская и Ленинградская области, Республика Карелия) в 2017-2020 годах.

Об этом рассказал РИА Новости советник министра экономики и занятости Финляндии Петри Хаапалайнен.

Финское правительство в среду одобрило продолжение финансирования программ приграничного сотрудничества, которое направлено на развитие и интеграцию приграничных регионов.

"Общий объем финансирования для программ приграничного сотрудничества с Россией в 2014-2020 годах составляет 178 миллионов евро. Эта сумма включает финансирование со стороны как самой Финляндии, так и из различных программ Евросоюза", - рассказал Хаапалайнен.

Приграничные программы помогают укреплению стабильности, единства и экономического прогресса в пограничных районах между Финляндией и Россией, уточнил советник.

В свою очередь, министр экономики Финляндии Мика Линтиля выразил уверенность в необходимости дальнейшего бесперебойного финансирования приграничного сотрудничества "Эти программы важны для Финляндии и для развития приграничных регионов. Важно, чтобы они могли продолжать существовать в будущем. По этой причине мы подчеркиваем, что важно в дальнейшем обеспечить им достаточное финансирование", — отметил Линтиля, чья цитата приводится в пресс-релизе правительства.

Финансирование в рамках программ приграничного сотрудничества направляется главным образом на проекты в таких областях, как развитие бизнеса, защита окружающей среды и транспорт.