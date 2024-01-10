Финляндия официально продлила срок действия ограничений на границе с Россией

Власти соседней страны еще как минимум месяц не откроют границу.
Финляндия пока не откроет границу с Россией. Такое решение озвучила министр внутренних дел Мари Рантанен на брифинге правительства в четверг, 11 января, передает Фонтанка со ссылкой на Yle.
Ограничения продлили еще на месяц, до 11 февраля.
По информации правительства соседней страны, в районе погранпунктов все еще находятся иностранцы, ожидающие открытия финской границы.
«Решение может быть отменено или изменено, если больше не будет необходимости бороться с серьезной угрозой национальной безопасности или общественному порядку. Министерство внутренних дел также изучает альтернативные способы положить конец этому явлению», — говорится в пресс-релизе.
Глава МВД Финляндии заявила, что со стороны России сохраняется угроза «гибридного влияния». При этом Рантанен подчеркнула, что ситуация негативно сказывается на россиянах, живущих в Финляндии.
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