Финляндия официально продлила срок действия ограничений на границе с Россией

Власти соседней страны еще как минимум месяц не откроют границу.

Финляндия пока не откроет границу с Россией. Такое решение озвучила министр внутренних дел Мари Рантанен на брифинге правительства в четверг, 11 января, передает Фонтанка со ссылкой на Yle.

Ограничения продлили еще на месяц, до 11 февраля.

По информации правительства соседней страны, в районе погранпунктов все еще находятся иностранцы, ожидающие открытия финской границы.

«Решение может быть отменено или изменено, если больше не будет необходимости бороться с серьезной угрозой национальной безопасности или общественному порядку. Министерство внутренних дел также изучает альтернативные способы положить конец этому явлению», — говорится в пресс-релизе.

Глава МВД Финляндии заявила, что со стороны России сохраняется угроза «гибридного влияния». При этом Рантанен подчеркнула, что ситуация негативно сказывается на россиянах, живущих в Финляндии.