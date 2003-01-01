РЕКЛАМА
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31 Статьи
Кинотетрис
«По-братски»: о туристах, оленях и электрофорной машине любви
28 ноября, 19:11 Статьи
Игорь Зубарев: Увеличение потребления рыбы не должно происходить через удорожание
28 ноября, 16:30 Статьи
Мошенники обманули школьницу из Петрозаводска под предлогом бонусов в игре

09:31

Финляндия планирует использовать спутники для наблюдения за границей с Россией

08:59

Стало известно, когда в Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову

08:39

Экс-депутат Заксобрания Карелии, бизнесмен Сергей Пирожников рассказал Forbes, что продал все российское

08:19

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со спидом

08:03

В Петрозаводске покажут фильмы Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

07:42

Северные районы Карелии 1 декабря ждут снегопады

07:22

Сортавальские конькобежцы смогут тренироваться в темное время суток

07:01

В Минпросвещения заявили о рекордном интересе школьников к учебе в колледжах

06:41

«Было предостаточно времени…» Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о будущем WhatsApp*

00:10

Карельские хлебозаводы успокоили любителей ржаного хлеба в республике

20:31

В Суоярви волк попытался утащить в лес собаку

19:46

Карельские ученые провели Географический диктант не только в республике, но и в Антарктиде

19:02

От черно-белой фотографии до 3D снимка: отделению УЗИ Республиканского перинатального центра исполнилось 30 лет

17:45

Мокрый снег, дождь: прогноз погоды на 1 декабря

17:01

Лыжную базу и биатлонный комплекс обнесут забором в Костомукше

16:00

ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой

15:01

Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО

14:01

Хозяйская лайка покусала ребенка в одном из поселков в Карелии

13:16

Бревенчатая баня горела в вепсском селе в Карелии

12:32

677 кг в 44 оттенках: спасатели мозаичного панно в Питкяранте провели ревизию запасов смальты для реставрации

12:06

Жителям Карелии напомнили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря

11:32

В Госдуме предложили ввести в обращение новую купюру

11:01

В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

10:31

«Шансы были, но мы ими не воспользовались»: «Динамо-Карелия» провело первую игру выездной серии

10:01

На трассе «Фонтаны» установили еще одни семейные качели

09:29

Стало известно, кому с 1 декабря повысят пенсии

09:00

Госавтоинспекция Карелии проведет в декабре масштабные рейды

07:16

В Госдуме рассказали, какие новые законы вступают в силу в декабре

00:10
Финляндия планирует использовать спутники для наблюдения за границей с Россией
Сегодня 08:59 Общество
Финляндия намерена с 2027 года использовать спутники, способные делать высокоточные снимки, для контроля зоны возле границы с Россией.

фото: © KainuunRaja / Twitter

Таким образом планируется сократить будущие государственные расходы на охрану границ. Об этом сообщили наши коллеги из ТАССС со ссылкой на инвестиционную компанию Springvest, проводящую эмиссию акций производителя спутников

Реализацией проекта займется финская технологическая компания Kuva Space, которая планирует развернуть новую технологию к указанному сроку. Разработчики утверждают, что стоимость использования спутниковых данных для мониторинга восточной границы Финляндии и территории в радиусе 150 километров к востоку от нее составит лишь малую часть годового бюджета, выделяемого на контроль приграничных территорий. Для сравнения, только дополнительное финансирование приграничных служб ранее составляло несколько десятков миллионов евро. Евросоюз также предоставил Финляндии дополнительно около 50 миллионов евро на контроль границы.

Руководитель компании-производителя Яркко Антила заявил, что использование высокоточных, или гиперспектральных, спутников позволит ежедневно фиксировать информацию о замаскированных объектах и расшифровывать ее без необходимости в специальных знаниях. По утверждению компании, такой вид наблюдения может предоставить более точные данные по сравнению с традиционным спутниковым оборудованием.

Напомним, ранее власти Финляндии приступили к строительству забора в метре от российской границы. Сооружения, изготавливаемые в самом северном регионе страны — Лапландии, почти готовы. Приёмка работ состоится 9 декабря, а завершение строительства заграждений запланировано на лето 2026 года.

Экс-депутат Заксобрания Карелии, бизнесмен Сергей Пирожников рассказал Forbes, что продал все российское
Сегодня, 08:19 Общество
1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со спидом
Сегодня, 08:03 Общество
Северные районы Карелии 1 декабря ждут снегопады
Сегодня, 07:22 Погода
Сортавальские конькобежцы смогут тренироваться в темное время суток
Сегодня, 07:01 Спорт
