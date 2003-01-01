Финляндия планирует использовать спутники для наблюдения за границей с Россией

Финляндия намерена с 2027 года использовать спутники, способные делать высокоточные снимки, для контроля зоны возле границы с Россией.

Таким образом планируется сократить будущие государственные расходы на охрану границ. Об этом сообщили наши коллеги из ТАССС со ссылкой на инвестиционную компанию Springvest, проводящую эмиссию акций производителя спутников

Реализацией проекта займется финская технологическая компания Kuva Space, которая планирует развернуть новую технологию к указанному сроку. Разработчики утверждают, что стоимость использования спутниковых данных для мониторинга восточной границы Финляндии и территории в радиусе 150 километров к востоку от нее составит лишь малую часть годового бюджета, выделяемого на контроль приграничных территорий. Для сравнения, только дополнительное финансирование приграничных служб ранее составляло несколько десятков миллионов евро. Евросоюз также предоставил Финляндии дополнительно около 50 миллионов евро на контроль границы.

Руководитель компании-производителя Яркко Антила заявил, что использование высокоточных, или гиперспектральных, спутников позволит ежедневно фиксировать информацию о замаскированных объектах и расшифровывать ее без необходимости в специальных знаниях. По утверждению компании, такой вид наблюдения может предоставить более точные данные по сравнению с традиционным спутниковым оборудованием.

Напомним, ранее власти Финляндии приступили к строительству забора в метре от российской границы. Сооружения, изготавливаемые в самом северном регионе страны — Лапландии, почти готовы. Приёмка работ состоится 9 декабря, а завершение строительства заграждений запланировано на лето 2026 года.