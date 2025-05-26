Финляндия примет участие в учениях НАТО в Финском заливе

Сейчас в регионе проходят двухнедельные учения Baltops-2025 с участием 50 кораблей из разных стран.

Военно-морские силы Финляндии в июне присоединятся к натовским учениям Dynamic Messenger. Об этом сообщает пресс-служба финских ВМС.

В июне в Финляндии пройдут учения НАТО Dynamic Messenger, в ходе которых испытают применение морских беспилотных систем в условиях финского побережья, — говорится в сообщении.

В рамках учений отработают защиту портов и подводных коммуникаций. Отмечается, что такие учения помогут разработать военные системы, подходящие для условий Балтийского моря.

Напомним, 3 июня в Балтийском море стартовали масштабные учения Baltops-2025 с участием 50 кораблей из разных стран, включая американский штабной корабль USS Mount Whitney и немецкий фрегат FGS Bayern и британские патрульные корабли класса P2000. В учениях также задействована военная авиация.