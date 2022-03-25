Финляндия приостанавливает прием поездов из России из-за санкций

Финская железнодорожная компания VR Transpoint приостанавливает прием поездов из России с 27 марта.

Об этом соообщает РИА Новости со ссылкой на заявление VR Group.

«Из-за санкций против Российских железных дорог (РЖД) продолжать движение на восток (в сторону России) пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом», — приводится в сообщении цитата президента VR Transpoint Мартти Коскинена.

VR Transpoint, которая входит в структуру финского государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам, приостанавливает прием поездов из России с 12.00 воскресенья, 27 марта 2022 года. Возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится.