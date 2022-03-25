Финляндия продлила ограничения на пересечение границы для граждан России

Ограничения на пересечение границы с Финляндией для граждан России продлены до 10 апреля.

Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.

На территории республики ограничено пересечение границы через пункты пропуска «Вяртсиля» и «Люття». Ограничения не касаются перевозок грузов и неотложных перевозок пассажиров по согласованию пограничных комиссаров сторон.

Разрешен пропуск граждан Финляндии и России с целью возвращения на родину. Для въезда в Финляндию надо иметь справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса одобренной вакциной не позднее, чем за семь суток до прибытия.

В случае возникновения дополнительных вопросов Пограничное управление предлагает обращаться по телефонам 8(8142)790-156, 8(8142)791-404, либо на электронную почту pu.karelia@fsb.ru.