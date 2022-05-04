Финляндия продлила ограничения на пересечение границы с Россией

Финляндия продлила вызванные пандемии коронавируса ограничения на перемещение через границу, в том числе с Россией, до 5 июня.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в правительстве Суоми.

«Эпидемия инфекционного заболевания Covid-19 продолжается. В целях сохранения пропускной способности здравоохранения необходимо продлить решение от 7 апреля 2022 года до 5 июня 2022 года», — говорится в релизе.

Въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских препаратов среди них нет.



Чтобы попасть в страну, гражданам РФ необходимы основания: это может быть учеба, работа, встреча с родственниками, личные причины (свадьба, рождение ребенка, близкие отношения с гражданином Финляндии) или наличие ВНЖ.