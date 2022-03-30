Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 8 мая

Власти соседней страны продлили ковидные ограничения на пересечение российско-финляндской границы.

Как сообщило агентство РБК, Финляндия продлила ограничения на пересечение российско-финляндской госграницы через пункты пропуска Вяртсиля-Ниирала и Люття-Вартиус. По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, финляндская сторона продлила ограничительные меры до 8 мая 2022 года.

В это период в Финляндию могут въезжать из всех стран лица, имеющие справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса одобренной вакциной не позднее, чем за семь суток до прибытия в Финляндию. Граждане Финляндии и России также могут беспрепятственно вернуться на родину.

Ограничения не касаются перевозок грузов по соглашению между странами от 1995 года и исключительно необходимых и неотложных перевозок пассажиров, по согласованию пограничных комиссаров сторон.

Финляндия ввела ограничения на пересечение границы с Россией из-за распространения эпидемии коронавируса в 2020 году. С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались по решению Государственного совета этой страны.