Финляндия проведет международные военные учения в 2021 году

В учениях должны принять участие порядка 20 тыс. военнослужащих.

Правительственная комиссия по иностранным делам и вопросам безопасности и президент постановили, что в 2021 году вместе с основными военными учениями Финляндии пройдут крупномасштабные международные учения. Предположительно, в них примет участие около 20 тысяч военнослужащих.

Целью учений станет усиление обороны Финляндии и готовности принять международную помощь, а также проверка способности к международному сотрудничеству в оборонительной сфере. Отдельные пункты учений будут уточняться по мере планирования, пишет Yle.

Известие о проведении международных учений вызвало бурную критику в ноябре прошлого года, когда министр обороны Юсси Ниинистё озвучил планы об их проведении в ходе визита его американского коллеги Джеймса Мэттиса, не посовещавшись при этом с внешнеполитическим руководством страны.