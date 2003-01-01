Финляндия проводит военные учения рядом с границей с Россией

На севере Финляндии начались масштабные артиллерийские учения.

Учения Northern Strike 225 проходят в Лапландии на крупнейшем в западной Европе полигоне «Роваярви». Он находится примерно в 100 километрах от границы с Россией.

Как сообщили финские сухопутные силы, учения продлятся до 25 ноября. В них задействованы 2,2 тысячи военнослужащих и около 500 единиц техники. В маневрах принимает участие подразделение из Польши.

Основными задачами учений стали отработка действий артиллерии в сложных условиях ранней зимы, а также проверка управления и взаимодействия между различными уровнями военного командования.

Первый этап учений назывался Northern Spike 25 и проходил на том же полигоне с 8 по 16 ноября. В нем было задействовано около 200 военнослужащих.

