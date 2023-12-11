Финляндия собирается открыть крупнейшие погранпереходы на границе с Россией

Правительство Финляндии запланировало открытие на этой неделе трех КПП — карельский участок границы пока будет закрыт.

Правительство Финляндии намерено с 14 декабря открыть для пассажиров три крупнейших пограничных пункта на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.

По ее сведениям, решение вступит в силу в ночь со среды на четверг. Власти Финляндии планируют открыть КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра». Ожидается, что премьер-министр республики Петтери Орпо объявит о решении правительства во вторник.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре КПП на границе с РФ («Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала») из-за притока «граждан третьих стран». 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП, оставив только пункт пропуска «Рая-Йоосеппи». Позже власти республики решили закрыть и этот КПП.