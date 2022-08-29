Финляндия собирается ужесточить визовый режим для россиян с недвижимостью

Наличие недвижимости в Финляндии планируют больше не рассматривать как преимущество при получении «шенгена».
Президент Финляндии Саули Ниинистё анонсировал новое ужесточение визового режима с Россией: наличие недвижимости в республике планируют больше не рассматривать как преимущество при получении «шенгена».
«Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, кажется, рассматривали как фактор, способствующий получению визы», — цитируют главу государства «Фонтанка.ру».
Ниинистё заявил, что предложение, касающееся недвижимости, является лишь деталью и небольшим вопросом в целом — это лишь часть комплекса мер по ужесточению визового режима с Россией, но что ещё в него может войти, он не уточнил.
Ранее появились разъяснения, за что финские власти лишают россиян шенгенской визы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание