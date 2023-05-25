Финляндия сокращает время работы своего пограничного пункта пропуска в Карелии

В День России изменится режим работы пункта пропуска Вартиус-Люття.

С 12 июня сокращается время работы пункта пропуска Вартиус-Люття, который располагается неподалеку от Костомукши. Об изменении рабочего режима объявила пограничная служба Финляндии.

Теперь пересечь российско-финляндскую границу на этом участке можно будет только с 9 до 17 часов с понедельника по четверг и с 9 до 19 часов с пятницы по воскресенье.

Почему финны пошли на такие меры, знает «Московский комсомолец в Карелии».