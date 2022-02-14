Финляндия усилила «охрану и надзор» на границе с Карелией

Оборонительные силы соседней страны повысили уровень внутренней готовности из-за ситуации вокруг Украины.

Оборонительные силы Финляндии повысили на один пункт уровень своей внутренней готовности. Как пишет Yle, этот уровень определяется по шкале из четырех пунктов от A до D, где A — самый низкий, а D — наивысший. Сейчас готовность финских военных поднята до пункта B.

Как пояснил Yle полковник Торсти Астрен, это означает «усиление охраны и надзора». «Военнослужащие должны обращать повышенное внимание на то, что происходит вокруг», — заявил полковник Оборонительных сил Финляндии.

В Yle отмечают, что Россия сосредоточила на границе с Украиной войска, и угроза военного конфликта выглядит более вероятной, нежели ранее. Вместе с тем, финские военные признают, что на соседних с их страной территориях ситуация стабильная, и на Финляндию не направлено военной угрозы.