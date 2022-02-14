890x80
Реклама
Ипотека: успеть за 4,7%, пока остальные берут за 10,3%
14.02.2022 17:06
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Пивненко прокомментировала процесс голосования в Госдуме о признании ДНР и ЛНР 32
15.02.2022 15:03
«Есть люди, которые во всём видят руку администрации президента» 3
15.02.2022 15:07

Финляндия усилила «охрану и надзор» на границе с Карелией

Новости. Политика
10:07, 16 Февраля 2022
фото: © Интерпресс / PhotoXPress.ru

Новости партнеров

Оборонительные силы соседней страны повысили уровень внутренней готовности из-за ситуации вокруг Украины.

Оборонительные силы Финляндии повысили на один пункт уровень своей внутренней готовности. Как пишет Yle, этот уровень определяется по шкале из четырех пунктов от A до D, где A — самый низкий, а D — наивысший. Сейчас готовность финских военных поднята до пункта B.

Как пояснил Yle полковник Торсти Астрен, это означает «усиление охраны и надзора». «Военнослужащие должны обращать повышенное внимание на то, что происходит вокруг», — заявил полковник Оборонительных сил Финляндии.

В Yle отмечают, что Россия сосредоточила на границе с Украиной войска, и угроза военного конфликта выглядит более вероятной, нежели ранее. Вместе с тем, финские военные признают, что на соседних с их страной территориях ситуация стабильная, и на Финляндию не направлено военной угрозы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2022-02-16 10:42:13
Все правильно делают, когда такие "кирки"рядом.
экcперд
2022-02-16 10:40:28
Вот и славно. Пусть сами сомалийцев ловят, а то привыкли к халяве.
кир
2022-02-16 10:22:41
Нагнетают. Мы помним оккупацию финскую.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
09.02.2022, 10:42
Улица Антикайнена в Петрозаводске перейдет в собственность Республики Карелия
10.02.2022, 11:15
В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус

Аналитика

15.02.2022 15:07
Политкухня
«Есть люди, которые во всём видят руку администрации президента» 3
Партия «Новые люди»: спойлер «Единой России» или реальная альтернатива на оппозиционном поле? — задали острые вопросы депутату Госдумы Георгию Арапову.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
14.02.2022 17:59
Партийная конкуренция зависит от географии 2
14.02.2022 15:52
Пиво — не коронавирус. Когда объявят локдаун для «наливаек»? 1
14.02.2022 11:22
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
11.02.2022 12:08
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»