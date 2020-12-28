Финляндия усилит контроль за обстановкой на границах

Финские власти намерены приобрести два новых самолета для воздушного наблюдения.

Правительство Финляндии собирается обновить авиапарк пограничной службы страны. Как сообщила телекомпания Yle, в планах финских властей приобретение двух новых самолетов для воздушного наблюдения. Они позволят финнам усилить контроль за обстановкой на границе.

Сейчас для этих целей финские пограничники используют самолеты Dornier, которые были приобретены еще в 1995 году. Покупка новой техники запланирована на 2022-2025 годы. Минувшей осенью правительство Финляндии одобрило также приобретение двух новых патрульных кораблей.