Финляндия ужесточает правила для получения постоянного вида на жительство

Финляндия меняет условия для получения постоянного вида на жительство (ВНЖ).
Новые, более жесткие правила вступят в силу с 8 января 2026 года. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.
Согласно заявлению министра внутренних дел Мари Рантанен, теперь от заявителей будет требоваться не только благонадежность, но и соблюдение правил общества, работа и владение языком. Ключевые изменения касаются срока проживания, который будет увеличен.
Основные нововведения:
1. Увеличение срока непрерывного проживания с четырех до шести лет.
2. Обязательное трудоустройство в Финляндии и наличие непрерывного трудового стажа не менее двух лет.
3. Владение языком. Заявители должны будут подтвердить знание финского или шведского языка.
Если иностранец был осужден к реальному лишению свободы, срок его проживания для получения ВНЖ начнет исчисляться заново после отбытия наказания.
При этом сохранится возможность получить постоянный вид на жительство по старым правилам — через четыре года. Однако для этого нужно будет соответствовать одному из дополнительных требований:
• Иметь годовой доход не менее 40 тысяч евро.
• Обладать признанной в Финляндии степенью магистра или учёной степенью и иметь двухлетний трудовой стаж в стране.
• Продемонстрировать высокий уровень владения финским или шведским языком и иметь трехлетний стаж работы в Финляндии.
Эти изменения, как отмечает правительство, направлены на то, чтобы мигранты лучше интегрировались в финское общество.