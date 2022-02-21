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Финляндия вернулась к вопросу о вступлении в НАТО

Новости. Политика
09:56, 24 Февраля 2022
фото: © Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons

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Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности.

Как сообщает финское издание YLE, об этом заявила глава правительства Санна Марин.

По ее словам, угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. Власти Суоми считают, что ситуация на Украине будет иметь долгосрочные последствия для двусторонних отношений между Россией и Финляндией.

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — заявила Марин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный нытик
2022-02-24 12:01:52
Может повезёт когда нибудь и "станем Финляндией"!? Без "киров" и прочих "соловьиных помётов"?
Пока ворье не даёт жить людям , это и дети уже знают....
Неравнодушный
2022-02-24 11:35:50
Зачем США тратить деньги на оборону всех этих стран? Своих проблем выше крыши.
кир
2022-02-24 11:43:27
Неравнодушный, верная оценка.
экcперд
2022-02-24 10:26:04
Не смешите наши искандеры :)
кир
2022-02-24 10:22:25
Нечего я финнами заигрывать. Помним оккупацию и никогда не простим.
Гость
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