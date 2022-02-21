Финляндия вернулась к вопросу о вступлении в НАТО

Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности.

Как сообщает финское издание YLE, об этом заявила глава правительства Санна Марин.

По ее словам, угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. Власти Суоми считают, что ситуация на Украине будет иметь долгосрочные последствия для двусторонних отношений между Россией и Финляндией.

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — заявила Марин.